Украинский суд арестовал 12 российских "Русланов"

Украинский суд арестовал двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" по заявлению государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Арест наложили с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и дальнейшего возмещения вреда. Самолеты арестованы по постановлению следственного судьи Святошинского районного суда г. Киева от 21 марта 2022 года в рамках уголовного производства, открытого по заявлению ГП "Антонов".

Как сообщили в пресс-службе юридической фирмы, Росавиация незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной годности на "Русланы".

"Фактически, в течение последних лет "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является вопиющим нарушением положений международных конвенций. Это серьезная победа Украины, которая стала возможной благодаря невероятным усилиям прокуратуры, Минтранса, МВД, МИД и Укроборонпрома" , - пояснили в юридической фирме.

Фото: Несколько самолетов остались в Германии и Канаде (wikipedia.org)

В настоящее время трем самолетам запрещен вылет из Германии, одному - из Канады, продолжается работа по арестам в других юрисдикциях.

Согласно постановлению суда, самолеты должны быть переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.