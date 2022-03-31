Зеленский обсудил с Мишелем евроинтеграцию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которых обсудил переговоры с РФ и евроинтеграцию Украины, сообщает Корреспондент.
"Провел очередные переговоры с президентом Европейского совета. Обсудили ключевые для нас вопросы – процесс переговоров с РФ, перспективы восстановления мира, а также движение Украины к членству в ЕС", - написал Зеленский в Twitter, добавив, что ценит поддержку со стороны европейских партнеров и друзей.