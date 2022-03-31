ОВА: от оккупантов освобождены два села под Черниговом
Украинские военные освободили от российских оккупантов два села под Черниговом - Слободу и Лукашевку. Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает Корреспондент.
"ВСУ освободили Лукашевку и Слободу. Там осталось немало взрывоопасных "подарков" от орков", - написал он в Telegram.
Чаус добавил, что местные жители измучены, однако "это не поколебало веру в Украину".
"Наконец-то в эти села смогли привезти необходимое", - добавил он.