ОВА: от оккупантов освобождены два села под Черниговом

Украинские военные освободили от российских оккупантов два села под Черниговом - Слободу и Лукашевку. Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает Корреспондент.

"ВСУ освободили Лукашевку и Слободу. Там осталось немало взрывоопасных "подарков" от орков" , - написал он в Telegram﻿.

Чаус добавил, что местные жители измучены, однако "это не поколебало веру в Украину".