Европа будет увеличивать газовый импорт из США

Еврокомиссия будет постепенно наращивать газовый импорт из США, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, заявил в четверг, 31 марта, представитель ЕК Эрик Мамер, сообщает Корреспондент.

"Соглашение с США направлено на увеличение объема СПГ, поставляемого из США, по отношению к тому, что мы уже имеем. В 2021 году говорили о 22 млрд куб. м. Мы рассчитываем на 15 млрд куб. м дополнительно благодаря этому соглашению, что составляет 10% от российского газа, получаемого нами каждый год" , - сказал он.

Чиновник отметил, что соглашение с США не позволит ЕС быстро добиться независимости от российского газа.

"Это только шаг в данном направлении, и мы надеемся, что к будущему году будем в состоянии продвинуться дальше благодаря этому соглашению и поднять до 35 млрд куб. м (дополнительные поставки)" , - объяснил Мамер.

Он напомнил, что ЕС ведет переговоры с международными партнерами с целью диверсификации путей снабжения газом как СПГ, так и трубным.

Также в ЕС работают над повышением энергетической эффективности, развитием возобновляемых источников энергии, что поможет в перспективе сократить на две трети до конца года зависимость от российского газа.

Как пишет Reuters, компания New Fortress Energy Inc предложила построить первый морской завод по экспорту СПГ)в США и запустить его в течение 12 месяцев.

Издание отмечает, что в настоящее время разрабатывается несколько береговых экспортных терминалов СПГ в США. Но строительство этих гигантских заводов может занять пять или более лет и стоить миллиарды долларов. Предлагаемый New Fortress морской терминал будет производить около 2,8 миллиона тонн в год (MTPA), что составляет менее трети наземных заводов.

По словам компании, конструкция завода Fast LNG "обеспечит гораздо более низкую стоимость и более быстрый график развертывания". Терминал будет располагаться в Мексиканском заливе, в 16 милях от побережья Луизианы, и позволит танкерам швартоваться и напрямую загружаться.