РФ заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине

Работу Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине не продлят, соответствующее решение заблокировала РФ.﻿ Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, сообщает Европейская правда.

"Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид выразили искреннее сожаление по поводу того, что не был достигнут консенсус о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине" , - говорится в заявлении.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике то, что Россия заблокировала необходимое единогласное решение 57 государств ОБСЕ о продлении мандата миссии, наложив вето.