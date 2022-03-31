РФ заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине
Работу Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине не продлят, соответствующее решение заблокировала РФ. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, сообщает Европейская правда.
"Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид выразили искреннее сожаление по поводу того, что не был достигнут консенсус о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в заявлении.
Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике то, что Россия заблокировала необходимое единогласное решение 57 государств ОБСЕ о продлении мандата миссии, наложив вето.
"Это безответственно и неприемлемо, но действительно не удивляет", - сказал американский дипломат.