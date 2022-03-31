Украина на треть повысила тарифы на транзит нефти из РФ

Тарифы на транзит нефти по территории Украины повысятся на 30%. Такой рост предусмотрен с 1 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Транснефти", сообщает UBR.

Так, новые тарифы по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии составят €11,5 за тонну. Притом что, на данном этапе по договору с АО "Укртранснафта" стоимость составляет €9 евро за тонну. Такой тариф действовал с 1 января этого года.

По итогам прошлого года, транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украину составил 12 млн тонн. В частности, в Чехию поставили 3,4 млн тонн ресурса из России, в Словакию – 5,2 млн тонн, в Венгрию – 3,4 млн тонн.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что бойкот российской нефти западными компаниями и санкции могут привести к сокращению ее экспорта на треть. IEA спрогнозировало нефтяные потери РФ из-за санкций уже в апреле в 3 млн баррелей в сутки, притом что обычно Россия экспортирует 7-8 млн баррелей.