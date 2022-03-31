Премьер Польши считает, что РФ попытается захватить треть Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, российские войска "достаточно скоро" попытаются захватить треть территории в Украине, и что Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах, сообщает Европейская правда.

"Я вижу перегруппировку, реорганизацию русских войск. Я думаю, что они скоро попытаются окружить украинские силы, в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой очень сильной позиции" , – сказал Моравецкий в эфире CNN.

Премьер Польши подчеркнул, что союзникам Украины необходимо продолжать вводить "сокрушающий набор санкций".

"Москва опасается долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ" , - заявил он.

Несмотря на то, что западные союзники уже ввели жесткие санкции, премьер-министр Польши предупредил, что цена российского рубля остается в основном стабильной и это является доказательством того, что "на данный момент Путин и его окружение смогло изменить фискальную политику, кредитную политику, финансовую политику таким образом, чтобы они были в определенной степени невосприимчивы к санкциям... по крайней мере, в течение нескольких месяцев".

"В течение следующих недель и последующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне. Я не уверен, что Запад или Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО так подготовлены. ... Наше общественное мнение устанет от этой войны" , – сказал он.

Моравецкий также предупредил, что пока "украинцы сражаются с львиными сердцами", Западу необходимо срочно увеличить поставки оружия в страну, обратившись в Соединенные Штаты с прямым призывом действовать быстро.