В Пентагоне назвали направления авиаударов РФ

Российские военные в ближайшее время сосредоточат свои авиаудары по Киеву, Чернигову, Изюму и Донбассу. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, сообщает Корреспондент.

"Мы видели, как россияне продолжают увеличивать количество вылетов своей боевой авиации за последние сутки, в общей сложности более 300 вылетов, и их удары приходятся на Киев, Чернигов, Изюм, о котором мы говорили ранее, и операцию Объединенных сил – по сути, на Донбассе. В общем, это и есть четыре основных направления, по которым они совершают авиаудары" , - цитирует CNN заявление в Пентагоне.

При этом чиновник подчеркнул, что в Киеве сохраняется большой риск дальнейших авиаударов.