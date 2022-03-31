Генштаб: оккупанты создают новую группировку войск

Российские захватчики пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении. Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Корреспондент.

В вечерней сводке﻿ Генштаба в четверг, 31 марта, указано, что новая группировка создается с целью установления контроля за частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

Кроме того, враг продолжает атаковать город Попасная на Луганщине, предположительно с целью отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

Кроме того, на Северском направлении фиксируется переброска в белорусский город Гомель наемников из стран Ближнего Востока. Так, 29 марта были переброшены 200 наемников на военный аэродром Гомель в Беларуси.

Также Россия продолжает переброску ракетных подразделений в Беларусь с целью увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Украине. В районе Гомеля обнаружено прибытие трех ракетных комплексов Искандер и двух комплексов ПВО С-300 для их прикрытия.