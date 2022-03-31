Украина получит еще больше летального оружия - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в четверг, 31 марта, что Великобритания и ее союзники договорились направить Украине больше летального оружия, чтобы помочь защитить ее от вторжения России, сообщает Корреспондент.

Как пишет издание Devdiscourse, по словам Уоллеса, ряд стран выступили либо с новыми идеями, либо с дополнительными финансовыми обязательствами.

Глава Минобороны Британии добавил, что летальная помощь включает артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.

Отмечается, что такое решение было принято на конференции доноров, в которой участвовало более 30 международных партнеров. Конференцию в четверг провело Соединенное Королевство, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины.