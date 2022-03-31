Энергоатом: украинские АЭС переведены в Парижский центр

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), перевела оператора всех украинских АЭС НАЭК Энергоатом из Московского в Парижский центр. Об этом информировал Энергоатом, сообщает Корреспондент.

"Сегодня Совет управляющих ВАО АЭС на своем заседании поддержал заявку Энергоатома и принял решение о переводе компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ассоциации" , – говорится в заявлении﻿.

Указано, что украинские атомные электростанции входили в Московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

В Парижский центр переводятся:

Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000)

Ровенская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000)

Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000)

Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

ВАО АЭС (WANO) объединяет всех операторов АЭС мира и способствует обмену опытом эксплуатации станций, чтобы члены ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС.