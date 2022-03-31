Минобороны: РФ перебрасывает в Гомель наемников из Ближнего Востока
В Гомель (Беларусь) перебрасывают наемников из стран Ближнего Востока для войны против Украины. Об этом заявило Министерство обороны, сообщает Новое время.
"По полученной информации, 29 марта, переброшено 200 наемников в военный аэродром Гомель", — говорится в заявлении.
Россия также продолжает переброску ракетных подразделений в Беларусь для увеличения интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.
В частности, в районе Гомеля было обнаружено прибытие трех ракетных комплексов «Искандер» и двух комплексов ПВО С-300 для их прикрытия.