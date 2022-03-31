CNN: Россия продает нефть на теневом рынке

Война России против Украины спровоцировала частичный уход мирового рынка нефти в тень. Эмбарго на российскую нефть пока ввели только США, при этом до 1,5 млн баррелей нефти ежедневно куда-то поставляется. Об этом говорится в материалах CNN, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что вторжение в Украину сделало РФ изгоем на мировом энергетическом рынке. Тем не менее на сегодняшний день есть некоторые признаки того, что ее снова покупают. Вероятно, в тени.

Издание пишет, что танкеры с сырой российской нефтью и нефтепродуктами начали чаще исчезать с радаров. Редакция предполагает, что такая практика может применяться для того, чтобы обойти санкции. Так, по данным отслеживающей компании Windward, теневая активность российских танкеров выросла на 600%.

"Мы наблюдаем всплеск числа случаев, когда российские танкеры намеренно отключают транспондеры, чтобы обойти санкции. Российский флот начинает скрывать свое местонахождение и свой экспорт" , - сказал гендиректор Windward Ами Даниэль.

В частности, за одну неделю с 12 марта было зафиксировано 33 случая теневой активности танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами. Отмечается, что это на 236% выше, чем в среднем за неделю за предыдущие 12 месяцев.

Также, по оценкам исследовательской компании Rystad Energy, с начала войны куда-то исчезало от 1,2 до 1,5 млн баррелей российской нефти в день. Аналитики предполагают, что ее тайно покупают китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы.