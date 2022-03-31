Родственники погибших в Украине военных РФ судятся с командирами

В России родственники погибших в Украине российских военных начали подавать судебные иски против командиров частей, где служили их близкие. Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Корреспондент.

"В Российской Федерации началась практика представления в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих" , - говорится в заявлении﻿ Генштаба.

Отмечается, что один из случаев подачи в суд на командира части зафиксирован в 752-м мотострелковом полку 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.