Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский провел очередные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Корреспондент.

"Провел очередные переговоры с настоящим другом Украины президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отметил высокий уровень организации переговоров делегаций в Стамбуле. Согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира. Благодарен Турции за готовность стать гарантом безопасности нашего государства" , – написал Зеленский в Twitter.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников сообщил, что также провел переговоры с Эрдоганом. По его словам, обсуждалась ситуация на передовой, военные преступления России против мирных украинцев и повреждения инфраструктуры.