Энергоатом: на ЧАЭС подтвердили отсутствие военных РФ

Персонал Чернобыльской атомной электростанции подтвердил отсутствие посторонних на ядерном объекте. Российские оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС.﻿ Об этом информирует "Энергоатом", пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

"На Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. По сообщению персонала Чернобыльской атомной электростанции, на площадке АЭС в настоящее время нет посторонних" , – говорится в сообщении.

Ранее российские войска сняли осаду со Славутича – города энергетиков станции. Также они заставили руководство ЧАЭС подписать "акт приема-передачи", в котором отметили, что в течение пяти недель "обеспечивали надежную охрану и оборону" атомной электростанции.

Напомним, что украинские АЭС перевели в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.