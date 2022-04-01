Politico: Казахстан предлагает европейским компаниям помочь продавать товары в РФ

Казахстан предлагает помочь европейским компаниям, которые хотят продолжать продавать товары в РФ, но стараются избежать негативных последствий. Там говорят, что «торговля есть торговля», сообщает Новое время.

Об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Politico.

" Европейские компании уходят из России либо из-за санкций, либо из-за давления общественности, акционеров и этических соображений. Они хотят быть где-нибудь рядом, и мы хотели бы быть этим соседом. Торговля есть торговля, и эти компании хотели разделить российский потребительский рынок" , — сказал Сулейменов.

Он рассказал, что встречался в Брюсселе с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и Европейская комиссия в целом поддерживает такое решение.

Сулейменов подчеркнул, что Казахстан предлагает не способ обойти международные санкции, а помочь компаниям законно продавать россиянам такие товары как кроссовки и футболки.

Казахстан имеет привилегированный доступ на российский рынок через Евразийский экономический альянс.

Сулейменов сказал, что хотел бы уточнить в Комиссии, не возражает ли она против возможностей, которые создает для Казахстана вторжение России в Украину для привлечения европейского бизнеса.

"Мы только обсудили это с комиссией, согласны ли они с этим. Мы получили идеальный ответ, что до тех пор, пока режим санкций соблюдается — и, конечно, Казахстан соблюдает все другие обязательства, ВТО, соглашения об избежании двойного налогообложения и так далее — они более чем рады, что европейские компании находятся в Казахстане" , — сказал он.

По словам Сулейменова, Казахстан занимает нейтральную позицию по поводу войны в Украине: «Мы не поддерживаем ни одной части конфликта ни в военном, ни в политическом плане, но мы оказываем гуманитарную помощь Украине».