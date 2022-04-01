ОК "Юг": в Херсонской области освобождены 11 населенных пунктов

Благодаря 60-й отдельной пехотной бригаде Вооруженных Сил Украины от оккупантов в Херсонской области освобождены 11 населенных пунктов. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Оперативного командования "Юг", сообщает Новое время.

Как сообщается, они полностью находятся под контролем украинских защитников.

Речь идет о таких населенных пунктах: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

Отмечается, что местное население на сегодня может получать гуманитарную помощь – медикаменты и продукты питания.

Во время операции по освобождению этих населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады пополнилось "трофейной" техникой: танками Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2 и ЗУ-2М на базе МТЛБа.