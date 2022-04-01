США готовят санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов РФ

Министерство торговли США готовит новые санкции против оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

По словам директора по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд, в ближайшие дни Министерство торговли США добавит 120 российских и белорусских организаций в список компаний, против которых будут применены торговые ограничения США.

Бедингфилд отметила, что добавление в список означает, что эти компании или организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, которая в большинстве, если не во всех, случаях будет отклонена.