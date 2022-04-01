ERR: Эстония запрещает Яндекс.Такси на своей территории
Правительство Эстонии приняло решение о запрете деятельности Яндекс.Такси на территории страны с 11 апреля. Это связано с вторжением РФ в Украину, сообщает Новое время.
Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает портал ERR.
"Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии", — заявила Каллас.
Она также подчеркнула, что Эстония выступила с предложением о введении санкций против компании на территории ЕС.
Уточняется, что эстонские интернет-провайдеры должны ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления приложений.
Утвержденные 31 марта правительством санкции в отношении Yandex N. V. вступят в силу 11 апреля.