ERR: Эстония запрещает Яндекс.Такси на своей территории

Правительство Эстонии приняло решение о запрете деятельности Яндекс.Такси на территории страны с 11 апреля. Это связано с вторжением РФ в Украину, сообщает Новое время.

Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает портал ERR.

"Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии" , — заявила Каллас.

Она также подчеркнула, что Эстония выступила с предложением о введении санкций против компании на территории ЕС.

Уточняется, что эстонские интернет-провайдеры должны ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Кроме того, магазины приложений (Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку приложений Yandex из своего магазина приложений и перестать предлагать обновления приложений.

Утвержденные 31 марта правительством санкции в отношении Yandex N. V. вступят в силу 11 апреля.