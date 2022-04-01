Глава британского Генштаба: во многом Путин уже проиграл

Планы российского президента Владимира Путина захватить всю Украину "развалились" по мере того, как войска РФ отступают от Киева, заявил глава Генерального штаба Вооруженных Сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам начальника британского штаба обороны, руководитель Кремля был "введен в заблуждение" в отношении эффективности армии свой страны. В ходе мероприятий Института государственного управления (IfG) адмирал отметил, что Путин сегодня "более слабая и более маленькая фигура", чем до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Комментируя объявленный Москвой "отвод войск" из Киевской области он заявил, что Великобритания "крайне осторожно" относится к таким заявлениям, добавив, что есть признаки того, что Кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

"Я думаю, мы видим, что амбиции России захватить Киев и амбиции России захватить всю Украину, и сделать это очень быстро и впечатляюще - эти амбиции развалились. И, похоже, сейчас меньше внимания уделяется Киеву, а больше - востоку и югу. Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы отводятся из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь" , - сказал Радакин.

Главнокомандующий ВС Британии обратил внимание, что такое движение войск РФ сопровождаются боями, так как ВСУ "будут атаковать эти российские силы по мере их отступления".

В своем вступительном слове в четверг сэр Тони сказал, что ближайшие недели "по-прежнему будут очень трудными" для Украины, и добавил: "Но во многих отношениях Путин уже проиграл" .