Пашинян отрицает транзит сирийских наемников через Армению

Пашинян отрицает транзит сирийских наемников через Армению
Фото: facebook/comarmgovernment

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опровергает информацию о том, что Армения якобы обеспечила транзит для наемников из Сирии для войны в Украине. Он напомнил, что его страна сама пострадала от наемников.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Очевидно, что Армения, которая пострадала от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", – сказал Пашинян.

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