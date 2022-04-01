Пашинян отрицает транзит сирийских наемников через Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опровергает информацию о том, что Армения якобы обеспечила транзит для наемников из Сирии для войны в Украине. Он напомнил, что его страна сама пострадала от наемников.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Очевидно, что Армения, которая пострадала от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", – сказал Пашинян.