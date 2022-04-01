Генштаб: на двух направлениях ВСУ отбили 7 вражеских атак

Украинская армия за сутки отбила 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 1 апреля.

"Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь.

Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий.Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено" , – говорится в сообщении.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак.

Украинские воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

На временно занятых территориях враг продолжает противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов.

Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах, временно занятых неприятелем, оккупанты пробуют вынудить бизнесменов к переходу на расчет за продукты и сервисы в русских рублях.