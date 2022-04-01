РосСМИ сообщают о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде

На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на губернатора Бэлгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает Украинская правда.

Информации о пострадавших пока нет.

Впоследствии Гладков заявил, что пострадали двое – работники нефтебазы.

Неделю назад Гладков заявил, что на территории области взорвался выпущенный с территории Украины снаряд. В двух селах Журавлевке и Нехотеевке введен режим чрезвычайной ситуации. Из Нехотеевки и Журавлевки около 180 человек были эвакуированы в Белгород. Два дня назад подконтрольные Кремлю издания сообщили о взрыве в Белгороде на территории военного городка и заявили, что есть раненые.