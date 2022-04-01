Минобороны: Россия перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь

Территория Беларуси активно используется Россией для агрессии против Украины. В район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, сообщает Укринформ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинских телеканалов.

"Враг не оставляет своих планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Также он покушается на Харьковскую область и пытается усилить там свои позиции, перегруппировать войска, укрепиться.

Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, очевидно, это связано с планами совершать ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и устрашения. Поэтому территория Беларуси продолжает использоваться активно РФ для осуществления агрессии" , – сказала Маляр.

По ее словам, ни одну из своих целей враг не оставил, даже отвод войск от Киевской и Черниговской областей – это не добровольный отвод, а результат работы ВСУ.