Разведка Британии: Россия перебросила в Украину военных из Грузии

Россия перебросила до 2 тысяч своих военных с территорий Грузии, потому что имеет неожиданные потери в войне против Украины, считает британская разведка, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в анализе за 31 марта 2022 года.

"Россия передислоцирует части своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину. От 1200 до 2000 этих российских войск реорганизуются в 3 батальонные тактические группы.

Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/SV5bl19zq3???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/e1x4jsAZnx — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 31, 2022

30 марта Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские войска в Украине пополнили подразделениями с оккупированных территорий Грузии – всего прибыло около 2 тысяч человек: это подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа РФ

От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это порядка 800 человек.

Позже российское издание "Медиазона" сообщило, что порядка 300 военнослужащих из так называемой "Южной Осетии" отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулись в Цхинвали.