NYT: сотни сирийских наемников прибыли в Россию для войны против Украины

В Россию прибыл первый контингент сирийских наемников для прохождения военной подготовки перед отправкой на войну против Украины. Об этом, ссылаясь на The New York Times, сообщает Новое время.

По информации издания, в группировку входит не менее 300 солдат из дивизии сирийской армии, тесно сотрудничавшей с российскими офицерами, которые воевали на стороне Башара Асада.

Отмечается, что много наемников может быть на подходе, ведь вербовщики в Сирии составили списки из тысяч заинтересованных кандидатов, которых сначала проверили спецслужбы безопасности Сирии, а затем передали российской стороне.

Глава правозащитной организации Сирийцы за правду и справедливость Бассам Алахмад считает, что основной мотивацией для этих наемников являются деньги.

По его словам, некоторые сирийцы чувствуют лояльность к России из-за ее поддержки Асада, в то время как другим просто нужны деньги.

Источник издания рассказал, что Россия намерена привлечь к войне против Украины 16 тысяч наемников из Сирии. Приоритет имеют мужчины с боевым опытом.

Сообщалось, что Асад пообещал предоставить России 40 тысяч боевиков для войны против Украины.

О том, что Сирия еще не выполнила предварительные обещания о поставке наемников для участия в полномасштабном вторжении России в Украину, сообщало Главное управление разведки украинского Министерства обороны.