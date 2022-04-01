Верещук: оккупанты вывезли 45 тысяч мирных граждан

Российские оккупанты с начала войны насильно вывезли около 45 тысяч граждан Украины. Большинство депортированы с мариупольского направления, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Россия официально заявляет, что там чуть ли не сотни тысяч уехали. По нашим данным, на самом деле вывезены, фактически депортированы, около 45 тысяч с мариупольского направления" , – отметила Верещук.

По ее словам, есть случаи депортации жителей Киевской области. Также известно, что Россия устраивает фильтрационные лагеря в Донецке и Луганске.

Министр добавила, что отследить путь перемещения депортированных людей сложно. Однако она призвала украинцев обращаться в ближайшее консульство или звонить на номер 1648.