Офис генпрокурора: жертвами военной агрессии РФ стали 153 ребенка

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 153 ребенка, более 245 получили ранения, сообщает Новое время.

Такие данные по состоянию на пятницу, 1 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 73, Донецкой — 65, Харьковской — 53, Черниговской — 43, Николаевской — 30, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Сумской — 16, Житомирской — 15 областях, а также в Киеве — 16.