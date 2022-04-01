МИД РФ: Россия не будет просить страны ЕС отменить санкции
Россия не будет просить Европейский Союз отменить санкции, которые были введены из-за войны против Украины. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел РФ Николай Кобринец, ссылаясь на британские СМИ, сообщает Новое время.
По его словам, у России якобы есть достаточный "запас прочности", и прекращения санкций не потребуется.
"Европейский Союз не является центром Вселенной", — сказал он.
На сегодняшний день ЕС ввел ряд мер против России, включая запрет на операции ЕС и стран-членов с российским Центральным банком, санкции против 877 физических и 26 юридических лиц и запрет на полеты российских самолетов во всех воздушных пространствах и аэропортах ЕС.