The Times: в Британии обеспокоены, что Украину подтолкнут пойти на уступки
В правительстве Великобритании обеспокоены тем, что союзники слишком давят на президента Владимира Зеленского касательно скорейшего завершения войны. Чиновники считают, что Украина может получить невыгодные условия. Об этом, ссылаясь на The Times, сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину пойти на значительные уступки, чтобы урегулировать конфликт. В британком правительстве заявили, что союзники "слишком стремятся" заключить мирное соглашение.
При этом в СМИ отметили, что в последнем разговоре глава правительства Британии Борис Джонсон призвал президента Владимира Зеленского не отступать. Он назвал Владимира Путина "лжецом и хулиганом", который использует разговоры, чтобы "измотать и заставить пойти на уступки".
Напомним, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.