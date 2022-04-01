В правительстве Великобритании обеспокоены тем, что союзники слишком давят на президента Владимира Зеленского касательно скорейшего завершения войны. Чиновники считают, что Украина может получить невыгодные условия. Об этом, ссылаясь на The Ti﻿﻿mes, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину пойти на значительные уступки, чтобы урегулировать конфликт. В британком правительстве заявили, что союзники "слишком стремятся" заключить мирное соглашение.

При этом в СМИ отметили, что в последнем разговоре глава правительства Британии Борис Джонсон призвал президента Владимира Зеленского не отступать. Он назвал Владимира Путина "лжецом и хулиганом", который использует разговоры, чтобы "измотать и заставить пойти на уступки".

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.