Гендиректор: МАГАТЭ усилит ядерную безопасность Украины

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с украинскими коллегами шаги по предоставлению Украине неотложной технической помощи по вопросам ядерной безопасности, сообщает Корреспондент.

Гросси заявил, что организация проводит тесные консультации с украинскими властями по направлению в ближайшие дни первой миссии помощи и поддержки на ЧАЭС.

МАГАТЭ намерена в кратчайшие сроки разработать и опубликовать конкретный план помощи Украине.

Предусматривается, что в списке помощи появятся технические устройства мониторинга радиационной обстановки, а также усовершенствованные протоколы безопасности АЭС.