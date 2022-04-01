Bloomberg: Ахметов подаст в суд на Россию с требованием возместить убытки
СКМ Рината Ахметова предъявит иск к Российской Федерации с требованием возместить убытки, сообщает Новое время.
Компания украинского олигарха Рината Ахметова СКМ предъявит иск к Российской Федерации с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией. Об этом он заявил Bloomberg.
"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", — заявил олигарх.
Также Ахметов заявил, что компания не может доставить гуманитарную помощь в Мариуполь и эвакуировать людей, из-за обстрелов российских войск.
"Зеленский демонстрирует настоящую страсть и профессионализм в исполнении своей конституционной обязанности защищать Украину, суверенитет и восстанавливать ее территориальную целостность", — отметил олигарх.
17 марта заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявлял, что меткомбинат Азовсталь в Мариуполе разбомблен российскими агрессорами с воздуха.
Гендиректор Азовстали Энвер Цкитишвили заявлял, что работу меткомбината еще можно восстановить.
Ранее сообщалось, что компания Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского наладила производство пластин для бронежилетов и противотанковые ежи.