В Ровенской области задержан возможный корректировщик

В Ровенской области полицейские задержали уроженца Днепропетровщины, который месяц скрывался в лесу, его подозревают в содействии врагу, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц прятался и жил в лесу. При себе у него было два мобильных телефона и планшет.

О подозрительном мужчине полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Друга Ровенского района. Вечером 31 марта его задержали правоохранители

Выяснилось, что мужчина проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесном массиве.

Он объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой он приехал с началом полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.

По словам жителей села, молодой человек часто въезжал, в том числе и в те населенные пункты, где происходили авиаудары.