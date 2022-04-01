ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго, призвали прекратить сотрудничество с РФ

Группа ДТЭК, НАК Нафтогаз Украины и НЭК Укрэнерго запустили совместный проект Stop Bloody Energy, в рамках которого призывают западные компании прекратить сотрудничество с РФ в топливно-энергетической сфере, сообщает Новое время.

Согласно сообщению, опубликованному компаниями, они создали сайт Stop Bloody Energy, где собрана информация о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, продолжающих сотрудничество с РФ.

Цель проекта Stop Bloody Energy — показать крупные мировые компании, которые несмотря на нападение России на Украину продолжают вести бизнес в стране-агрессоре и фактически зарабатывают на крови, объяснили украинские энергокомпании.

"Те, кто еще этого не понял, должны получить четкий сигнал: сегодня в вашу маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и изуродованных войной жизней. Единственный способ остановить эту войну — лишить страну-агрессора средств на ее продолжение" , — сказано в заявлении.

Компании убеждены, что больше не может быть никаких колебаний относительно того, вести коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет.

"Каждый доллар, уплаченный за российские энергоносители, — это доллар, отданный прямо убийцам в руки" , — отмечается в сообщении проекта Stop Bloody Energy.

Ранее эти компании обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.