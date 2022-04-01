BFM TV: автоконцерн Stellantis останавливает работу своего завода в России

Автомобильный концерн Stellantis останавливает работу своего завода в России. Не из-за нападения на Украину, а из-за нехватки комплектующих, сообщает Новое время.

Автомобильная корпорация Stellantis, которая производит автомобили марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën и Fiat, собирается остановить свой завод в России из-за нехватки комплектующих. Об этом заявил гендиректор компании Карлос Тавареш, пишет BFM TV.

Единственный российский завод компании ПСМА Рус находится в Калуге.

"Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше" , — заявил глава автопроизводителя.

В начале марта Stellantis сообщила об остановке экспорта в Россию и импорта оттуда поставляемых на европейский рынок фургонов Peugeot, Citroën и Opel.

Ранее французский концерн Renault объявил о приостановке деятельности завода компании в Москве. Также компания изучает возможность смены собственника АвтоВАЗа. Renault не может передать акции своего российского предприятия Ростеху из-за санкций.