ОВА: для Луганской области согласовали 5 гуманитарных коридоров
На 1 апреля для Луганской области согласовали пять гуманитарных коридоров. Эвакуация будет проводиться из шести городов и сел, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он подчеркивает, что эвакуация начнется после того, как начнет соблюдаться "режим тишины".
"Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горского, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее. Ситуация очень обострена", - отметил он.
Маршруты для эвакуации:
- Бахмут - Лисичанск - Северодонецк - Рубежное;
- Бахмут - Лисичанск - Горское - Нижнее;
- Бахмут - Лисичанск - Северодонецк;
- Бахмут - Попасная;
- Бахмут - Лисичанск.
Сегодня уже удалось эвакуировать 52 человека из Кременной, они направились на поезда в Славянск.