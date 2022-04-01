Запорожская ОВА: украинские военные уничтожили 32 военных РФ, танки и "Грады"

Военнослужащие Сил обороны продолжают сдерживать нашествие агрессора и ведут оборонительную операцию, в ходе которой уничтожают вражескую технику, из которой российские оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах и ​​наши позиции. Об этом, ссылаясь на ЗОВА, сообщает Укринформ.

"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 31 марта 2022 года и на утро 1 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 32 оккупанта, 38 - ранили, также у врага теперь на два бронетранспортера и два танка меньше". Кроме того, наши бойцы уничтожили 7 автомобилей и 2 реактивных системы залпового огня "Град" , - говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают совершать артобстрелы местной инфраструктуры и дорог в Орехове и нескольких других населенных пунктах Пологовского района.

Морально-психологическое состояние войск неприятеля оценивается как очень низкое.

Территориальная оборона эффективно удерживает определенные рубежи. Бригада укомплектована, личный состав мотивирован, слажен не только в боевом понимании, но и психологически, сообщает ЗОВА.

Около 60 военнослужащих бригады территориальной обороны приняли присягу на верность народу Украины.