Bloomberg: Airbus ищет альтернативу российскому титану для своих самолетов

Airbus SE ищет альтернативные источники поставки титана, чтобы гарантировать, что возможное приостановление поставок этого металла из РФ не помешает планам увеличения производства самолетов, сообщает Экономическая правда.

Об этом в интервью Bloomberg заявил руководитель отдела продаж Airbus в Европе Воутер Ван Верш.

По его словам, планы увеличить производство до 65 узкофюзеляжных самолетов A320 в месяц до середины 2023 года являются приоритетом номер один для группы.

При этом примерно половину титана Airbus закупает в РФ, что создает потенциальные риски для компании.

"Мы очень внимательно изучаем ситуацию, чтобы выяснить, имеем ли мы гарантии, что это не повлияет на нашу цепочку поставок и наш рост" , - сказал Верш.

"Пока проблемы нет" , – добавил он.

"Airbus имеет амбициозные планы повысить темпы строительства авиалайнеров. Компания стремится восстановиться до показателей производства до Covid-19, а затем подняться выше. Но вторжение России в Украину поставило под угрозу поставку титана как для производителя, так и для его поставщиков.

Французский производитель в Тулузе сейчас получает примерно половину титановой губки из России и ключевые поставщики, такие как производитель двигателей Safran SA, также зависят от него", - добавляет агентство .

Напомним:

Airbus останавливает поставки в Россию своих запчастей и поддержку российских авиакомпаний, и оценивает, сможет ли его московский инженерный центр продолжать предоставлять услуги местным клиентам в условиях санкций.