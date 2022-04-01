Мэр: оккупанты выпускают жителей Мелитополя только в Крым

По состоянию на 1 апреля в оккупированном Мелитополе остается около 70-75 тысяч человек, люди хотят эвакуироваться из города, но российские оккупанты свободно выпускают их только в Крым, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Ситуация в городе довольно тяжелая, потому что есть геноцид. Когда рашисты не смогли получить поддержку граждан, они приняли для себя решение делать как можно хуже для наших граждан.

По моим оценкам, около 70-75 тысяч человек в настоящее время остается на территории Мелитополя. Оккупанты делают все, чтобы люди не уезжали из города. Мы понимаем, что им нужны заложники.

Всех отпускают только в Крым. Говорят, туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым. Они хотят ехать в Украину" , - сказал Федоров.

По словам мэра, сейчас в Мелитополе собирается эвакуационная колонна возле пожарной части, и есть надежда, что около 1,5-2 тысяч граждан 1 апреля смогут эвакуироваться из Мелитополя в Запорожье.

Федоров напомнил, что раньше дорога из Запорожья в Мелитополь занимала 1 час, а сейчас из-за оккупантов занимает 2 суток. Россияне намеренно все задерживают, чтобы не выпускать людей и как можно больше оккупировать город.

Мэр также добавил, что продолжается постоянный террор всех граждан, в частности учителей, поскольку захватчики хотели возобновить учебный процесс с 4 апреля.

Федоров подчеркнул, что учителя отказываются сотрудничать с оккупантами – по состоянию на 31 марта директора всех школ города написали заявления на увольнение.

Мэр Мелитополя также добавил, что в плену захватчиков находятся 29 мэров, заместителей городских председателей и депутатов. Также среди пленных – сотни мирных граждан.

Он также сообщил, что в оккупированный Мелитополь россияне проводят из Крыма свою линию интернета.