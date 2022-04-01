ЦИК признал Божкова из "Слуги народа" избранным депутатом
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Александра Божкова от "Слуги народа". На место Николая Сольского, который стал министром аграрной политики, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении ЦИК.
Очередное заседание Центральной избирательной комиссии состоялось вчера, 31 марта в режиме видеоконференции.
"Комиссия рассмотрела указанное Постановление и признала Александра Божкова, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 141, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.
Кто такой Александр Божков
Родился 30 июля 1988 года в Мариуполе Донецкой области. Окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете. Был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95". Также занимал должность исполнительного продюсера Первого Автомобильного канала. Был продюсером проектов на ТРК "Украина".
На парламентских выборах 2019 года кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, № 141 в списке.