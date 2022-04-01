ГСЧС: Число жертв обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 28

Число погибших вследствие ракетного удара российских войск по зданию Николаевской ОГА возросло до 28-ми, сообщает Укринформ.

Об этом сообщила представитель ГУ ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк.

«По состоянию на 10:50 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и его разрушения погибли 28 человек – 27 вытащили спасатели из-под завалов, еще один умер в больнице. Работы продолжаются» , - отметила Пацюк.

Как сообщалось, 29 марта около 08:45 в Николаеве в результате попадания российской ракеты в девятиэтажное административное здание ОГА, где размещены облгосадминистрация и областной совет, произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажи.