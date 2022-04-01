В Польшу прибыли более 2,4 миллиона украинских беженцев

С начала войны России против Украины свыше 2,4 миллиона человек выехали в соседнюю Польшу, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении польской пограничной службы на своей странице в Twitter.

В то же время поток беженцев от войны уменьшается. Только за четверг на польской границе было зарегистрировано около 23 тысяч человек, прибывших из Украины – на 9,5% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Официальной информации о том, сколько беженцев осталось в Польше, а сколько уехало в другие страны ЕС, нет.

В общей сложности, по данным ООН, количество беженцев из Украины, бежавших от войны за границу, составляет уже более 4 миллионов. Половина из них – дети.