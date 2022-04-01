Нацполиция: гуманитарная ситуация в Чернигове крайне сложная

Гуманитарная ситуация в Чернигове остается сложной, в городе больше двух недель нет водоснабжения, электричества и других коммуникаций, сообщает Национальная полиция Украины.

"Крайне сложной остается гуманитарная ситуация в Чернигове. Горожане героически держат оборону и уже более двух недель живут без водоснабжения, электричества, тепла и других критически важных коммуникаций" , - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки враг совершил обстрелы мирного населения Нежина и населенных пунктов Нежинского и Черниговского районов. Информация о потерпевших уточняется.

В Нацполиции отметили, что правоохранители активно помогают доставлять гуманитарную помощь, совместно с бойцами терробороны несут службу на блокпостах, патрулируют улицы, задерживают мародеров, проверяют подозрительных лиц и транспорт.