Нацполиция: гуманитарная ситуация в Чернигове крайне сложная
Гуманитарная ситуация в Чернигове остается сложной, в городе больше двух недель нет водоснабжения, электричества и других коммуникаций, сообщает Национальная полиция Украины.
"Крайне сложной остается гуманитарная ситуация в Чернигове. Горожане героически держат оборону и уже более двух недель живут без водоснабжения, электричества, тепла и других критически важных коммуникаций", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки враг совершил обстрелы мирного населения Нежина и населенных пунктов Нежинского и Черниговского районов. Информация о потерпевших уточняется.
В Нацполиции отметили, что правоохранители активно помогают доставлять гуманитарную помощь, совместно с бойцами терробороны несут службу на блокпостах, патрулируют улицы, задерживают мародеров, проверяют подозрительных лиц и транспорт.
"За сутки было обнаружено 3 человека, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству", - говорится в сообщении.