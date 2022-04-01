Белый дом: курс рубля больше не показывает реальное состояние экономики РФ

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявил, что центробанк РФ и правительство искусственно поддерживают курс рубля и потому, его больше нельзя считать показателем состояния местной экономики, сообщает Экономическая правда.

Об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов, его слова указаны на сайте Белого дома.

"В первые несколько дней после начала войны рубль был надежной мерой того, в каком состоянии находится российская экономика, но сейчас это не так, отчасти из-за этих искусственных шагов, которые предпринимаются" , - заявил Бедингфилд.

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Банк России рекомендовал кредитным организациям скорректировать подходы к установлению курсов купли-продажи иностранной валюты клиентам-юрлицам.

По состоянию на 25 марта 2022 года международные резервы РФ составили 604,4 миллиардов долларов, сократившись по сравнению с 18 февраля 2022 года на 38,8 миллиардов. Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов.