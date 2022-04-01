В Брюсселе начался саммит ЕС-Китай: обсудят и войну в Украине

В Брюсселе в режиме телеконференции начался 23-й саммит ЕС-Китай, одной из главных тем которого станет ситуация в мире и, в частности, отношение Китая к развязанной россией войны против Украины, сообщает Укринформ.

Глава КНР Си Цзиньпин примет участие в мероприятии около 13 часов по киевскому времени.

Европейскую сторону на переговорах представляют президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Во время утренней сессии они начнут переговоры с премьер-министром Китая Ли Кецяном, во второй половине дня к переговорам присоединится глава КНР Си Цзиньпин.

"Главное внимание саммита будет посвящено войне в Украине, привлечению международного сообщества к оказанию помощи Украине, гуманитарному кризису, возникшему в результате российской агрессии, его дестабилизирующему влиянию на международный порядок и широким международным негативным последствиям" , – говорится в сообщении Евросовета.

Отмечается, что лидеры ЕС и Китая также обсудят состояние двусторонних отношений "в сферах взаимного интереса". Это, в частности, климатические изменения, здравоохранение и поддержание биологического разнообразия, а также достижение более сбалансированных и равноправных отношений в сфере торговли.

"ЕС воспользуется этой возможностью, чтобы подчеркнуть необходимость соблюдать международный порядок, основанный на правилах, а также универсальные ценности. ЕС намерен призвать к возобновлению содержательного диалога между ЕС и Китаем по правам человека" , – отметили в Евросовете.

По данным Еврокомиссии, экономика Китая гораздо больше связана с Евросоюзом, чем с россией.

"Более 15 процентов экспорта из Китая – а это 472 миллиарда (евро) в 2021 году – приходится именно на Европейский Союз. Что касается россии, то этот объем составил 1,9 китайского экспорта, поэтому россии нет даже в первой десятке крупнейших торговых партнеров Китая. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в россии, трудно предположить, что там произойдет некий экономический взрыв, который может изменить эту ситуацию" , – заявил перед началом саммита представитель Евросоюза.

В то же время он отметил, что экономическая зависимость Китая и ЕС взаимна. В 2021 году объем европейского экспорта в Китай составил 223 миллиарда евро. Это означает, что Европа имеет определенный дефицит в торговле с Китаем, но остается одним из ключевых рынков для поставок китайской продукции.

По информации источника, в рамках саммита состоится энергетический диалог ЕС-Китай с участием еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Поэтому, по оценке собеседника, можно ожидать конструктивных результатов саммита. Китай остается важным партнером Европейского Союза, он заинтересован в стабильности, росте и новых возможностях. Кроме того, Китай должен соблюдать свои обязательства по поддержанию международного мира и стабильности как постоянный член СБ ООН.

"Мы не верим, что Китай захочет поставить все это под риск. Наш интерес в сфере безопасности важен не только для Европы, но и мира. ЕС и Китай разделяют ответственность за эту глобальную систему и глобальную экономику" , – добавил представитель ЕС.

По его словам, одной из задач европейской делегации во время саммита является убедить Китай воздержаться от действий, которые могли бы позволить россии избегать международных санкций в связи с ее агрессией против Украины, а также воздержаться от прямой военной поддержки рф, включая поставки ей военного оборудования.