Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17 700 человек,
  • танков ‒ 625 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,
  • артиллерийских систем – 316 ед,
  • РСЗО - 96 ед,
  • средств ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 143 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники - 1220 ед,
  • корабли/катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
  • специальной техника - 24,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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