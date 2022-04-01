Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 700 человек,
- танков ‒ 625 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,
- артиллерийских систем – 316 ед,
- РСЗО - 96 ед,
- средств ПВО - 54 ед,
- самолетов – 143 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники - 1220 ед,
- корабли/катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
- специальной техника - 24,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.