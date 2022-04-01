Чаус: враг выходит из Черниговской области, но возможны новые удары
Российские оккупанты выводят часть войск из Черниговской области. Украинские военные возвращают под свой контроль некоторые населенные пункты. Однако, сейчас существует угроза авиационных и ракетных ударов.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на своем официальном Телеграм-канале.
"Враг, благодаря нашим Вооруженным Силам, отходит из Черниговской области, но для чего он это на самом деле делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда... Соответственно, сейчас все общины работают над восстановлением жизнедеятельности. Наши Вооруженные Силы занимаются разминированием населенных пунктов там, где стоял враг, и зачисткой", – отметил Чаус.
Глава ОВА также предупредил жителей Черниговской области о возможных авиационных и ракетных ударах, и призвал не игнорировать предупреждения о воздушной угрозе.
"Я хочу обратиться ко всем жителям Черниговской области. Возможны авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом, и таким тоже. То есть, они долетают сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия", – призвал Чаус.