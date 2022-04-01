Фонд гарантирования планирует прекратить выплаты вкладчикам "Имэксбанка"

Фонд гарантирования планирует прекратить выплаты вкладчикам "Имэксбанка"

Через 30 дней Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует прекращение выплат гарантированных сумм вкладчикам "Имэксбанка", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении учреждения.

Причиной тому является создание ликвидационного баланса финучреждения. После этого фонд должен его утвердить и прекратить выплаты вкладчикам.

В фонде призвали вкладчиков, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты﻿ Фонда за гарантированной суммой.

Напомним:

Национальный банк Украины 26 января 2015 года  принял решение об отнесении "Имэксбанка" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контроллером банка был Леонид Климов.

Бывший владелец стадиона "Черноморец" и президент одноименного футбольного клуба Леонид Климов вывел из собственного "Имэксбанка" 8,3 млрдгрн, переписав стадион под залог для 41 кредитного договора.

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