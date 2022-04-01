Фонд гарантирования планирует прекратить выплаты вкладчикам "Имэксбанка"

Через 30 дней Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует прекращение выплат гарантированных сумм вкладчикам "Имэксбанка", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении учреждения.

Причиной тому является создание ликвидационного баланса финучреждения. После этого фонд должен его утвердить и прекратить выплаты вкладчикам.

В фонде призвали вкладчиков, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты﻿ Фонда за гарантированной суммой.

Напомним:

Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении "Имэксбанка" к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контроллером банка был Леонид Климов.

Бывший владелец стадиона "Черноморец" и президент одноименного футбольного клуба Леонид Климов вывел из собственного "Имэксбанка" 8,3 млрдгрн, переписав стадион под залог для 41 кредитного договора.