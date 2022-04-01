Горсовет: из Мариуполя направляется колонна с 2 тысячами человек

Сегодня продолжается эвакуация мирных жителей из города Мариуполь. Из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна из автобусов и легковых автомобилей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

В Запорожье направляется 42 автобуса, к которым присоединилось много частного транспорта. Колонну сопровождают машины Красного Креста и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из Мариуполя удалось эвакуировать около 2 тысяч человек.